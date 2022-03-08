بوسي شلبي تهنئ سميحة أيوب في عيد ميلادها: سيدة المسرح العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على تقديم التهنئة للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق اليوم الثلاثاء.

ونشرت بوسي، صورة لها مع "سميحة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنتي حبيبتي يا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب".

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس 1932، في حي شبرا بمدينة القاهرة، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها: "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها: "أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، وبين الأطلال"، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها: "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية".

يذكر أن آخر أعمال سميحة أيوب مسلسل "نقل عام" مع النجم محمود حميدة.