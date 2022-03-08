البوسترات الرسمية لمسلسلات رمضان 2022.. 4 أعمال تكشف عن الأفيشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت الشركات المنتجة لـ مسلسلات رمضان 2022، في الكشف عن البوسترات الرسمية للأعمال المقرر عرضها في الشهر الكريم.

البوسترات الرسمية لمسلسلات رمضان 2022 حتى الآن:

سوتس بالعربي

وطرحت شركة "tvision" البوستر الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي - Suits بالعربي"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "سوتس بالعربي في رمضان 2022".

"سوتس بالعربي - Suits بالعربي" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

مكتوب عليا

وطرحت شركة "Kmedia Production"، البوستر الرسمي لمسلسل "مكتوب عليا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "إحنا عيلة جلجل.. عيلة شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم و.. مش هنقولكم طبعا حصل إيه.. مكتوب عليا.. رمضان 2022.. حصريا على dmc.. يا رب يعجبكم".

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم.

مسلسل "مكتوب عليا" يشهد التعاون الثالث بين المخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في مسلسلي "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع كريم ‏أبوذكري مع النجم أكرم حسني بعد مسلسل "الوصية".‏

راجعين يا هوا

طرحت شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لمسلسل "راجعين يا هوا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا حكاية عيلة (أبو الهنا).. رمضان 2022..مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي.. على dmc وcbc وwatchit وshahid".

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.

أحلام سعيدة

وطرحت شركة "العدل جروب"، البوستر الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "أحلام سعيدة.. رمضان 2022".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، مع المخرج عمرو عرفة.