مسلسلات رمضان 2022.. إلهام شاهين تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "بطلوع الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرسالة الهامة التي يقدمها مسلسل "بطلوع الروح" الذي تشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2022، هي السبب في حماسها للمشاركة به.

الفنانة إلهام شاهين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "العمل يقدم رسالة هامة جدا، وأتوقع له تأثيرا كبيرا، بل وجدل يفوق ما حدث عقب طرح البوستر الدعائي، ولهذا تحمست للمشاركة به".

وعن دورها في العمل، وهل تقدم شخصية "انتحارية في تنظيم داعش الإرهابي؟"، أجابت: "كل ما أستطيع قوله حاليا، أنه دور مميز وصعب، ويقدم للمرة الأولى على الشاشة، وأترك الحكم للجمهور عقب المشاهدة".

إلهام، ردت على سؤال "هل تعد مشاركتها في مسلسل يتناول ملف شائك مثل قضية التنظيمات الإرهابية مغامرة مقصودة منها؟"، قائلة: "بالعكس، أنا حريصة على التصدي دائما للقضايا الشائكة، لتغيير أفكار المجتمع إلى الأفضل، لصالح الإنسانية كلها".

الفنانة إلهام شاهين أثارت الجدل، عقب طرح بوستر الدعاية للمسلسل، وظهورها ترتدي زي عسكري، وتضع على رأسها شعارات تنظيم داعش الإرهابي.

مسلسل "بطلوع الروح"، بطولة إلهام شاهين، منه شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.