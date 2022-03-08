بفيديو غريب.. سنجاب يهاجم مسؤول اثناء توقف اشارة المرور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

في واقعة ظريفة وغريبة نوعاً ما هاجم سنجاب، عند احدى اشارات المرور مسؤول في مقاطعة لويزيانا الأمريكية اثناء توقف الشارة مما أصابة بالذعر.

وقال مكتب شرطة ليفينجستون باريش، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن النواب كانوا يقومون بإيقاف المرور.

وأضاف المنشور: “عند تفتيش سيارة، انقض سنجاب متوحش” كان بالداخل على النواب، فيما يُظهر مقطع الفيديو النائب وهو يرفرف بينما يتسلق السنجاب بسرعة حول جسده، وأكد مكتب المأمور أن النائب والسنجاب لم يصابوا بأذى جراء المواجهة