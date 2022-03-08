ذكور النحل تقدم على الانتحار عند الشعور بأجواء حارة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر النحل من الحشرات المهمة في الطبيعة، وذلك يعود لأهمية نشاطها في تقديم أهم خدمة بيئية لا تقدّر بثمن، تكمن في كونّه المسؤول عن تلقيح 80% من النباتات المزهرة بالإضافة إلى تلقيح ما نسبته 75% من أشجار الفواكه، والخضروات، والمكسرات، كما انه مصدر أساسي لاستخراج العسل.

ويعد النحل من الكائنات التي تمتلك نظامًا حياتياً شديد التنظيم، لكن “ذكورها قد تقدم على الانتحار لمجرد تعرضها للأجواء الحارة”.

في معلومات نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، والتى أشارت إلى أن ذكور النحل تقوم بعمل عفوي يؤدي إلى مقتلها عندما تتعرض للأجواء الحارة.

وتابعت: عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ذكور النحل بالتخلص من جزء داخلي يكافئ عمل “الجهاز التناسلي” في جسم الإنسان مما يؤدي إلى موتها.

كما ذكرت الصحيفة أيضًا أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديين اكتشافه لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.

والنحل من الحشرات المجنحة، ولجميع أنواعها زوجان من الأجنحة، وتكون الأجنحة الخلفية أصغر من الأمامية، وللقليل من الأنواع أو الطبقات أجنحة قصيرة نسبيًا، لا تفيدها في الطيران.

كما يتغذى النحل على الرحيق وحبوب الطلع التي يجمعها من الأزهار، وتستخدم حبوب الطلع كغذاء لليرقات بشكل أساسي.

ثم تقوم العاملات بجمع الرحيق بواسطة خرطومها المعقد الشافط، والذي يمكنها من الوصول إلى داخل الزهرة، بينما تحمل حبوب الطلع على سلال خاصة في أرجلها الخلفية، كبقية الحشرات.

وجسم النحل مقسم لثلاثة أجزاء “الرأس، الصدر، والبطن، ولدى النحلة 5 أعين، ولجميع أنواع النحل تقريبا قرنا استشعار مقسمة إلى 13 جزء عند الذكور، و12 جزء عند الإناث، أما الإبرة، فتتواجد عند الإناث فقط، وتستخدم بشكل أساسي كوسيلة دفاعية تتراوح أحجام أنواع النحل ما بين 2 ملم إلى 39 ملم تقريبًا.