هازال كايا تظهر بفستان زفافها في حفل انطلاق مسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة التركية هازال كايا الحضور في حفل إطلاق مسلسلها الجديد “منتصف الليل في بيرا بالاس” على منصة نتفلكيس، وأطلافت خلال الاحتفالية بفستان يشبه بتصميمه فستان زفافها.

وارتدت نجمة “العشق الممنوع” فستاناً باللون الأزرق يميل إلى البساطة، وخالياً من التطريز، ويتميز بقصته الضيقة عند الصدر ومزودة بطبقات، من توقيع مصمم الأزياء التركي أوزغور ماسور، وهو تصميم فستان زفافها نفسه مع اختلاف خامة القماش.

وأجرت هازال بعض التعديلات البسيطة على الفستان، حيث أضافت الجيوب لإضفاء لمسةٍ عصرية على الفستان، فيما تخلت عن الذيل والأكمام.

ولم تكن تلك الإطلالة الوحيدة التي اعتمدتها النجمة التركية خلال الحفل، بل اختارت أيضاً أن تطل بتوب وبنطال باللون البيج، اختارتهما من العلامة التجارية “Salih Balta”، وهي الإطلالة التي عرضتها للكثير من الانتقاد، لأنها تركت البنطال من الأعلى مفتوحاً.

وبالعودة إلى فستان زفافها، فقد كان الفستان الرائج بين العرائس في تركيا والأكثر طلباً عام 2019، وذلك بعدما أطلت به هازال في زفافها، ويبدو أن هذا الأمر وإعجاب الجمهور الكبير به جعلاها تعيد ارتداء التصميم نفسه في حفل انطلاق أول مسلسلٍ لها عبر المنصة العالمية، أي في مناسبةٍ تعد مهمة بالنسبة لها، حيث سيعرض العمل في أكثر من 90 دولة.

وكان المصمم التركي أوزغور ماسور صديق هازال، قد ذكر في منشورٍ له، أنه منذ أن كانت هازال في الـ17 من عمرها، وعدها بأن يصمم لها فستان زفافها، وأنه بهذا التصميم وفى بوعده.

أما عن المسلسل الذي بدأ عرضه قبل أيام قليلة، فقد حقق نجاحاً كبيراً؛ إذ تمكن من دخول قائمة أكثر عشرة مشاهدة في 25 دولة حول العالم على منصة نتفليكس.

وتدور أحداث العمل في فندق أثري بإسطنبول، حيث تُدفع صحافية نحو الماضي لإنقاذ المستقبل؛ إذ تكتشف عن طريق الصدفة مخططاً، إذا نجحت في إيقافه فسيغير واقع تركيا الحالي.