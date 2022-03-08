ماجدة الرومي تدعم الطلاب في الأردن.. لقاء يجمعها مع جمهورها في جامعة عمان الأهلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، عن حفلها الجماهيري المقبل، والذي ستحييه في أكبر قاعة للحفلات بالأردن، في الثامن عشر من مارس الجاري.

الحفل الذي تنظمه مدارس البطركية اللاتينية، سيقام في قاعة مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية التي تتسع لستة آلاف شخص، وسيخصص ريعه دعماً للطلبة المحتاجين.

وكانت آخر زيارة للرومي إلى الأردن، في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين من “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، الذي أقيم الصيف الماضي.

وكانت الرومي قد أحيت، الأسبوع الماضي، حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، الحفل الذي يعد الأول لها في الرياض، وقد شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

على صعيد متصل، تواصل الرومي سماع مجموعة من الأعمال الغنائية لاختيار أحدها، تمهيداً لإطلاقه خلال فصل الصيف.

يذكر أن آخر أعمال ماجدة الرومي كانت أغنية بعنوان “الأرض ستبقى عربية”، من كلمات مدحت العدل، وألحان ميشال فاضل. وتقول كلماتها: “الكلمة كانت في البدء.. أصل الأمجاد العربية/ وأتينا اليوم كي نحيي.. روعة أحرفها الذهبية/ الأرض ستبقى عربية.. ومنارة نور أزلية/ ستعيد الأمجاد لتشرق.. عالية الرايات أبيّة”.