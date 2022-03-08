غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أثار نجلها عبدالله الهواري قلق جمهورها على صحتها، طالباً الدعاء لها، كشفت النجمة المصرية غادة عادل تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات تلفزيونية لها.

وأوضحت الفنانة المصرية التي تعرضت لوعكةٍ صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات لندن للعلاج، حيث تتواجد حالياً، أن حالتها الصحية استقرت بعدما كانت في “أوحش حالة” على حد تعبيرها؛ إذ عانت من ارتفاع في درجة الحرارة وأن أبنائها تضرروا نفسياً، الأمر الذي جعلهم ينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدتهم في المستشفى طالبين الدعاء لها.

بعدما أثار نجلها عبدالله الهواري قلق جمهورها على صحتها، طالباً الدعاء لها، كشفت النجمة المصرية غادة عادل تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات تلفزيونية لها.

وأوضحت الفنانة المصرية التي تعرضت لوعكةٍ صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات لندن للعلاج، حيث تتواجد حالياً، أن حالتها الصحية استقرت بعدما كانت في “أوحش حالة” على حد تعبيرها؛ إذ عانت من ارتفاع في درجة الحرارة وأن أبنائها تضرروا نفسياً، الأمر الذي جعلهم ينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدتهم في المستشفى طالبين الدعاء لها.

وحول رد فعل طليقها المخرج مجدي الهواري، عندما علم عن وعكتها الصحية، أكدت غادة أنه استنفر، قائلة: “مجدي قلب الدنيا عليا لما عرف إني تعبانة”.

وكان الجمهور قد عرف عن وعكة غادة عادل الصحية بعدما قامت ابنتها “مريم” من المخرج مجدي الهواري، بمشاركة صورة وطلبت الدعاء لوالدتها، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، كما نشر ابنها عبدالله الهواري صورة لوالدته وهي على سرير المستشفى، طالباً من الجميع الدعاء لها، وكتب: “من فضلكم صلوا لأجل شفاء سريع لوالدتي”.

وعلى الصعيد الفني، انتهت غادة عادل مؤخراً، من تصوير مسلسلها “منورة بأهلها” الذي يعرض حالياً على منصة شاهد VIP، بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصرالله.

وفي السباق الرمضاني 2022، تنافس النجمة المصرية بمسلسل “أحلام سعيدة” مع النجمة يسرا وعدد آخر من النجوم منهم مي كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين.