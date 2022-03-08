بعد أزمته مع الموسيقيين في مصر.. حمو بيكا يستفز الجمهور في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مغني المهرجانات المصري ​حمو بيكا​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع “إنستغرام”، استعرض فيها سيارته الفارهة من طراز “لامبورغيني” صفراء اللون.

وتسبّبت الصورة بضجّة عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عدد كبير من الناشطين، فمنهم من كتب عبارات عبر عن إعجابه بها، ومنهم من انهالوا على حمو بيكا بانتقادات لاذعة اعتبروا فيها أن تصرفه مستفزًا واتهموه بالتباهي بالثراء على شبكة الانترنت.

وكان حمو بيكا وافق مؤخرا على تغيير اسمه، حتى يتم قبول عضويته في نقابة المهن الموسيقية في مصر، وقال إنه مستعد لتغيير حياته كلها، والموافقة على كل شروط النقابة حتى تسمح له بالغناء و”أكل العيش” على حد تعبيره.