ثروة فيفي عبده تثير جدلًا على مواقع التواصل.. كم تبلغ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت أخبار نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول ثروة الفنانة المصرية فيفي عبده، حالة من الجدل.

وقالت تلك الأخبار إن ثروة فيفي وصلت إلى 50 مليون دولار. لكنّ مصدرا مقربا من فيفي في تصريحات صحافية، أكد عدم صحة كل ما تردد من أنباء عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن هذا الأمر، مؤكداً أن ثروة فيفي عبده لم تصل إلى هذا الرقم أو نصفه إلى الآن. وأضاف أن الأخيرة لا تلتفت لمثل هذه الشائعات التي تُثار بشأنها من حين لآخر، خاصة أنها مشغولة بتصوير دورها في مسلسلها الجديد “شغل عالي” المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأوضح أن فيفي عبده متحمسة بشدة لمسلسلها الجديد، الذي تدور أحداثه في أجواء كوميدية، وذلك من خلال صديقتين تواجهان العديد من المواقف الكوميدية على مدار الأحداث.

ويشارك في بطولة “شغل عالي” كل من شيرين رضا، توني ماهر، مروان يونس، بسمة داود، كريم سرور، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج مرقس عادل.