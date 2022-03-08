شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11 المقامة في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، مجموعة من الأفلام التي تشارك في المسابقات المختلفة بالمهرجان، إلى جانب ندوات وحلقات نقاشية بحضور عدد من ضيوف المهرجان.

ويشهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان في الساعة العاشرة صباحا حفل توقيع كتاب لشادي عبد السلام بحضور كل من مؤلفته المخرجة التونسية ميرفت كمون ، ويليه لقاء مع عدد من الممثلين ضمن مشروع فاكتوري بإدارة المخرجة كوثر يونس.

كما يتم عرض فيلم " حامل اللقب" في الخامسة والنصف مساء بقصر ثقافة الأقصر ، وتقام ندوة بعنوان"التحديات التي تواجه المخرجات السينمائيات" ضمن لقاءات مشروع فاكتوري بحضور كل من المخرجة عزة الحسيني وكوثر يونس مديرة المشروع ويدير اللقاء الإعلامية هالة الماوي.

ويعرض خلال هذا اليوم 9 أفلام في مسابقات وأقسام المهرجان مابين "الروائي الطويل، والتسجيلي الطويل، والدياسبورا، والقسم الرسمي خارج المسابقة، والبانوراما المصرية وافلام التكريمات ومشروع فاكتوري لدعم المخرجات الشابات".

وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل 3 أفلام، أولهم الفيلم الجزائري"حلم" للمخرج عمر بالقاسم وفيلم " القربان" من غانا وهو من اخراج كوفي افوسو، والفيلم النيرجيري " اذهب بعيداً" للمخرج ستانلي أوخياري.

كما تشهد مسابقة الدياسبورا عرض الفيلم الأميركي "ملوك الرومبا" للمخرج الن بران، أما في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيعرض فيلم "جريس ولقطة واحده" من جنوب افريقيا وهو من إخراج لينديوي ماتشيكيزا ،بينما يعرض فيلم "سينما إفريقية" للمخرج التونسي فريد بوغدير ضمن مجموعة أفلام التكريمات.

أما مبادرة المخرجات "فاكتوري" فيعرض فيها الفيلم الليبي" حقول الحرية" من إخراج نزيهة عريبي، ويشهد القسم الرسمي خارج المسابقة عرض فيلمي " طوبي لهن" من السودان وهو من إخراج رزان عبد الرحمن، وفيلم"تمساح النيل" من مصر للمخرج نبيل الشاذلي.