شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بيوم المرأة العالمى بصورة لوالدتها: يوم سعيد لحب لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نيللى كريم على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذي يتوافق اليوم 8 مارس من كل عام، ونشرت صورة من حفل زفافها، ظهرت فيها رفقة والدتها عبر حسابها على فيس بوك.

وعلقت نيلى كريم على الصورة التي نشرتها لوالدتها عبر حسابها على فيس بوك، تقول:" يوم المرأة السعيدة لحبي الذي لا ينتهي".



حساب نيللى كريم على انستجرام

تعمل الفنانة نيللى كريم حاليا على تصوير دورها في مسلسلها الرمضانى المقبل "فاتن أمل حربى"، ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان والبدء فى مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، حيث طرحت الجهة المنتجة للعمل البوستر الدعائى الأول وظهرت نيللى مع طفلين أمام محكمة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" أحداثه تدور حول "فاتن" الموظفة البسيطة التي تعمل بالشهر العقاري، وهي متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها في منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر في طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة