شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سيدة المسرح سميحة أيوب.. دخلت الفن صدفة وتمنت أن تكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وهى من مواليد حي شبرا، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وتتملذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات بلغ رصيدها على المسرح خلال مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها "أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الاطلال"، وقدمت العديد من المسلسلات البارزة من أهمها "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية".

دخلت سميحة عالم التمثيل صدفة عندما ذهبت مع صديقتها إلى معهد التمثيل، وكان عمرها 14 سنة، حيث كانت تتمني أن تصبح راقصة باليه، ودخلت سميحة مجال التمثيل ضد رغبة أسرتها، حيث خاصمها أهلها ولكنها عندها أصبحت مشهورة كفنانة محترمة طلبوا ودها بعد ذلك.

غيرت سميحة أيوب اسمها مرتين، الأول عندما عملت في الإذاعة حيث أطلقت على نفسها اسم سميحة سامي، وبعد ذلك عندما قدمت فيلم شاطئ الغرام أطلقت على نفسها اسم ناهد فريد ووقتها كانت حاملا.