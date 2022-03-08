القناة العارضة لمسلسل "رانيا وسكينة" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "mbc مصر" عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

رانيا وسكينة في رمضان 2022 على mbc مصر

ونشرت mbc مصر، بوسترات "رانيا وسكينة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "رانيا وسكينة في رمضان 2022 على MBCMASR.. رمضان يجمعنا.. شاشة واحدة فقط تجمع كل هؤلاء النجوم".

أبطال مسلسل رانيا وسكينة رمضان 2022

مسلسل"رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.