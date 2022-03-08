ريم البارودي تحتفل باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ريم البارودي، باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ونشرت "ريم" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموع صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت على الصور قائلة: "كل عام ونساء العالم بخير وصحة وسلامة وقوة من أجل الوصول للمساواة، اليوم العالمي للمرأة".

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ريم البارودي في المسلسل الاجتماعي "نقل عام"، والذي يعرض حاليا.

مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، أحمد بدير، سوسن بدر، دينا، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، نور النبوي، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر الشرنوبي، هادي رفعت، وهو من إخراج عادل أديب.