شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وعلقت "ريهام" على الصورة قائلة: "حبيبي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "أحلى ريمو"، و"ربنا يسعدكم"، و"إن شالله دايما مبسوطين" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى تستكمل ريهام حجاج تصوير مشاهدها من أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمد كيلاني، محمود حجازي، نورهان، صفاء الطوخي، هلا السعيد، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.