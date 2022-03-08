فن ومشاهير

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج وزوجها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وعلقت "ريهام" على الصورة قائلة: "حبيبي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "أحلى ريمو"، و"ربنا يسعدكم"، و"إن شالله دايما مبسوطين" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى تستكمل ريهام حجاج تصوير مشاهدها من أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمد كيلاني، محمود حجازي، نورهان، صفاء الطوخي، هلا السعيد، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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