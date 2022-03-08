المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص واطلالة جريئة من مصر.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 05:43 صباحاً - أظهر فيديو متداول، المهرة البحرينية ترقص على أنغام مهرجان شعبي، خلال حضورها إحدى المناسبات في شرم الشيخ في مصر حيث ظهرت الى جانب رجل الاعمال المصري الشهير نجيب ساويرس.

وشاركت المهرة البحرينية مقطع فيديو يظهر فيه لقطات من حضورها إحدى المناسبات، حيث بدت ترقص وتتمايل على أنغام أغاني المهرجانات الشعبية.

حيث تصدرت المهرة البحرينية، الترند بعدما شاركت متابعيها بلقطات من حماسها ورقصها في تلك المناسبة وتفاعلها مع الأغاني الشعبية بطريقة مرحة،

وكانت المهرة البحرينية حظيت باهتمام الجميع بعد أن حرصت على الاحتفال بعيد الحب 2022 بنشر جلسة تصوير لافتة ظهرت فيها بجانب باقة من الورود الفخمة على شكل قلب.