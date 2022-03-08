شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يستكمل تصوير فيلمه "فضل ونعمة" بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم ماجد الكدوانى تصوير مشاهده فى فيلم "فضل ونعمة" بعد غدٍ الخميس فى الديكور الذى تم بناؤه بأستوديو شريف عرفة، بعد توقف 10 أيام لسفر النجمة هند صبرى خارج مصر، ويستمر التصوير فى نفس الديكور 3 أيام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث الفيلم.

ويظهر ماجد الكدوانى فى دور صاحب مطعم خلال أحداث فيلمه الجديد "فضل ونعمة"، وتشاركه فى بطولة العمل النجمة هند صبرى، ويحمل اسم المطعم نفس اسم الفيلم، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.