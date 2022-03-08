جيهان خليل تخضع لجلسة تصوير بطريق الكباش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرامز

وظهرت "جيهان" في الصور بإطلالة أنيقة، بطريق الكباش بمدينة الأقصر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت "جيهان" على الصور قائلة: "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إعادة اكتشاف مصر".

وتشارك الفنانة جيهان خليل، في بطولة مسلسل "سوشيال" والذي يعرض حاليا على شاشة الحياة.

مسلسل "سوشيال" بطولة: أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، كريم سرور، تامر فرج، عابد عناني، إسلام حافظ، فرح الزاهد، أحمد سعيد، وئام مجدي، جورج أشرف، ومن تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.