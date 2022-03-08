سوزان نجم الدين تشارك في مؤتمر للتوعية ضد مرض سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من المؤتمر الخاص للتوعية ضد مرض سرطان الثدي، الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وعلقت "سوزان" على الصور قائلة: "من المؤتمر الخاض للتوعية ضد سرطان الثدي، الذي أقامه الأخوين الدكتور زاهي الحلو والدكتور فادي الحلو في بيروت".

من ناحية أخرى، تشارك سوزان نجم الدين في فيلم "تماسيح النيل" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، بدرية طلبة، محمد جمعة، خالد الصاوي، دينا محسن (ويزو)، لمى كتكت، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.