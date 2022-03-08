فاهد ابن احلام يخطف الانظار باحتضانه لها في معرض العطور في الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 03:50 صباحاً - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على حضور معرض العطور المقام حالياً بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولفتت أحلام الشامسي الأنظار بإطلالتها المميزة بالمعرض بارتداء فستاناً فضفاضاً من اللونين الذهبي والأسود.

وحضر معرض العطور مع أحلام زوجها مبارك الهاجري ونجلها فاهد والذي ظهر في فيديو متداول، وهو يحتضنها بحنية وعفوية وعبر المتابعين عن تأثرهم باللقطة.

وقد علقت احلام على حضورها معرض العطور عبر تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر قالت فيها: “شكراً لصانع الاحداث معالي تركي آل الشيخ شكراً هيئه الترفيه شكراً موسم الرياض شكراً بوتيكات العظيمه الرائده فخوره فيكم وفخوره اني جزء منكم شكراً لكل القائمين على هذا الحدث الكبير اللي شاهدته امس في الرياض معرض العطور في الرياض فخامه شكراً لزوجي مبارك الهاجري وولدي فاهد لوجودهم”.

جدير بالذكر أنه على مدار الأيام الماضية شارك عدد كبير من النجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي، مع جماهيرهم ومتابعيهم، مقاطع فيديو وصور من مشاركتهم وتواجدهم في معرض العطور المقام في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض، أكبر معرض للعطور في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 علامات تجارية عربية وعالمية، وحضور أكثر من 500 مشهور ومشهورة، بالإضافة إلى إصدار عطور جديدة لأول مرة.