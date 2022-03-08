“شو هالمسخرة”.. اليسا تعلق على رفع صورة لقاسم سليماني التي اثارت الجدل في بيروت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 03:50 صباحاً - علقت الفنانة اللبنانية اليسا على رفع صورة لقائد “فيلق القدس” السابق الايراني قاسم سليماني أمام أحد الأجنحة في معرض الكتاب الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت والتي اثارت موجة كبيرة من الغضب وتسببت بإشكال تطور الى عراك بالايدي وتضارب بين الشباب.

وعلقت اليسا عبر حسابها على تويتر كاتبة: “شو هل المسخرة روحو علقو صورتو ب ايران او ببيتكم ،ثقافتكن دمرت حضارة بيروت وتاريخا ! الله يعطيك العافية يا فخامة عهد الذل”

وكان قد تطور الإشكال الذي وقع في المعرض بسبب الصورة إلى عراك بالأيدي وتضارب بين الشبان، ما أثار حالة من الفوضى في المكان وقد حضرت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.

في سياق متصل، أعلنت إدارة النادي الثقافي العربي وإدارة “سي سايد ارينا” في بيان، أنه “وخلافاً لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، فإن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ 63 مستمر كالمعتاد يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء حتى 13 من الشهر الجاري وأن الإشكال الذي حصل في المعرض قد إنتهى كليا”.

وبعد الإشكال، أكّد مدير “دار المودة” (الدار التي عرضت الصورة) محمد ناصر أن “الحملة ضدنا بدأت منذ يوميْن على مواقع التواصل الاجتماعي”. وقال في حديثٍ صحفي “منشوراتنا مرخّصة من قبل وزارة الإعلام وحاصلة على أرقام دولية”.

ولفت أنّ “صورة قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني ستبقى معلّقة وأنشطتنا ستستمر بشكل طبيعي”.