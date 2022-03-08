شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الغيطى تشارك فى مسلسل "جزيرة غمام" وتجسد دور صعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ميار الغيطى في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" الذى يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وتجسد خلال أحداثه دور صعيدى، ليكون عملها الأول بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها عام 2019، وبعدها تزوجت وغيابت خلال الفترة الماضية.

مسلسل "جزيرة غمام"، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة مى عز الدين، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدى مشوق حول قصة "بيت شافع" وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة وكيف ستصل هذه الأمور بينهم.

واحتفلت ميار الغيطى، بزفافها على المهندس شريف العلمى في ديسمبر من عام 2020 وأقامت حفل زفافها بالجونة واقتصر الحضور على أفراد الأسرتين وبعض الأقارب والأصدقاء المقربين فقط.، لاسيما وأنها كانت احتفل قبل شهر من الزفاف بعقد القران بحضور عدد من الفنانين المقربين.