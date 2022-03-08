بعد أن أخفاها عن الجميع.. شقيقة “محمد صلاح” الحسناء تلفت الأنظار لدى ظهورها الأول في بريطانيا – شاهدوا مدى جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 02:43 صباحاً - تداول روّاد مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية صورة لـ “رباب” شقيقة محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصـر الحالي، كانت الأولى قد نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وجمعتها تلك الصورة بشقيقها بعد تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وفي ظهور نادر، نشرت رباب صلاح صورتها مع شقيقها معلقة: “أجمل قدر في دنيتي أنك أخي فاللهم ربي احفظه واسعد قلبه دنيا وآخره”.

وكان فريق ليفربول احتفل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب نظيره تشيلسي بعد حسم المباراة النهائية بركلات الترجيح 11 – 10، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، على ملعب “ويمبلي”.

أحدث صورة تجمع محمد صلاح مع شقيقته “رباب” في بريطانيا

يُشار أن شقيقة محمد صلاح التي أخفاها عن وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية، ظهرت قبل عامين في حفل زفاف شقيقهما “نصر” وسط أجواء أسطورية شهدت ظهور إبنة أخيها مكة بفستان أبيض وزوجة أخيها ماجي بإطلالة رائعة فيما حرص صلاح على الرقص مع شقيقيه وعائلته على أنغام الأغاني الشعبية.

رباب شقيقة محمد صلاح – الصورة من حفل زفاف شقيقهما “نصر” عام 2020

محمد صلاح فى ضيافة “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس

بين المزح والجد والترفيه وحديث من القلب، جاء لقاء محمد صـلاح وإسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة“، لكن لم تكن هذه المرة حلقة عادية بل من أهم الحلقات التي انتظرها المشاهدون، بسبب قلة لقاءات نجم كرة القدم الفرعون محمد صـلاح، في وسائل الإعلام المصرية، ليأتي لقاء محمد صـلاح مع إسعـاد يونس أمرا مفاجئا أسعد الجمهور وانتظره كثيرًا منذ أن شوقت إسعـاد يونس متابعيها لضيف جديد قريبًا، ليخمن الجمهور مازحًا ” محمـد صلاح”.

ولم يكن لقاء محمد صـلاح وإسعـاد يونس مشابهًا لجميع حلقات برنامج “صاحبـة السعادة”، بل جمعت إسعاد أدواتها وطاقتها وذهبت لإنجلترا للقاء نجم الكرة الفرعون المصـر ” مو صلاح”، وإذاعتها على حلقتين يومي الخميس والجمعة الماضيين كنوع من أنواع التشويق للجمهور، وقد حققت الحلقتان نسبة مشاهدات عالية خلال الأيام الماضية .

لم يتم تصوير اللقاء بالاستديو كما جرت العادة، بل تم تصويره في بريطانيا، حيث يقيم محمـد صلاح، ومنذ الوهلة الأولى حين مشاهدتك للقاء، ستلفت انتباهك القاعة الفخمة التي تم تصوير اللقاء بها، مكان يفوح منه التاريخ شاهداً على أهم سنوات إنجلترا وعصورها المختلفة، لينضم محمـد صلاح لتلك الذكريات بالقاعة الفخمة محل التصوير .

الكثير تساءل عن مكان تصوير لقاء محمد صـلاح وإسعـاد يونس، حيث تم في إحدى القاعات بقلعة وندسور العريقة التي تعد من أقدم القلاع في العالم، والتي تم بناؤها في القرن الحادي عشر، وتعتبر القلعة من أهم أماكن الإقامة الرسمية للتاج البريطاني، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة، ومكان لاستضافة الزيارات الرسمية .

تم إذاعة حلقة محمـد صلاح مع إسعاد يونـس يومي الخميس والجمعة 3 و 4 مارس على قناة DMC والتلفزيون المصري، ولاقت الحلقتين اقبالا هائلا ونسب مشاهدة عالية من جمهور محمـد صلاح الذي ينتظره في أي لقاء على وسيلة إعلام مصرية .

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت