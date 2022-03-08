شكرا لقرائتكم خبر عن "The Batman" يحقق إيرادات ضخمة تصل إلى 248 مليون و500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Batman نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم، ليعتبر ثاني أفضل افتتاحية في زمن الكورونا بدور العرض السينمائي، وذلك بعد ما حققه فيلم Spider-Man: No Way Home من إيرادات في نهاية عام 2021.

وحقق The Batman إيرادات مرتفعه منذ عرضه حول العالم بداية من 1 مارس الجاري، حيث عرض في أول مارس بكوريا الجنوبية وفى 2 مارس بفرنسا وفي الإمارات بالثالث من مارس، إلى أن عرض في بريطانيا والولايات المتحدة في 4 مارس وغيرها من الدول ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه في الصين والتي تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.

حصد الفيلم إيرادات وصلت إلى 248 مليون و500 ألف دولار وانقسمت إلى 128 مليون و500 ألف دولار محليا و 120 مليون دولار حول العالم.

فيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى حول العالم.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـCOVID-19.، وتسببت تلك الإصابة بإصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن اصابته تسببت في تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، في ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.