شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إسلام إبراهيم يطلب الدعاء لوالده بعد دخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان اسلام إبراهيم عن تعرض والده لأزمة صحية دخل على أثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، مطالبا جمهوره بالدعاء له.





وكتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "دعواتكم لوالدي بالشفاء بقاله اكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن وحاليا في العناية المركزة ربنا يشفيه ويخفف الأمة الدعاء يغير الأقدار".

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في موسم رمضان المقبل بمسلسل "راجعين يا هوى"، والذى يضم ما يقرب من 25 نجما ونجمة من بينهم، وفاء عامر وخالد النبوى وأحمد بدير وهلا شيحة ونور اللبنانية.

مسلسل "راجعين يا هوى" معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.