حدث بالفن| عزاء إياد داود وأغنية العسيلي الجديدة ورقص هنادي مهنا في كواليس "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء الفنان إياد داود، وبكاء عبدالرحمن أبو زهرة في فرح حفيدته، والعسيلي يطرح أغنية جديدة، وكايروكي يؤدون العمرة، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

بدء عزاء إياد داود والفنان خالد كمال أول الحضور

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان إياد داود، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/7/2187323

محمود العسيلي يطرح أغنية "في مكان ما" (فيديو)

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية "في مكان ما" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، اليوم الاثنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/7/2187282

أشرف عبد الباقي: لسنا معترضين على دفع الضرائب.. وهذا ما حدث أمام النواب (حوار)

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، نقاشا حادا بين الحكومة والفنانين خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب حول ضريبة القيمة المضافة، بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمنتج صفوت غطاس، والفنانين: أشرف عبدالباقي، سميرة أحمد، نجلاء بدر، بشرى، صبري فواز، ولقاء سويدان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/7/2187212

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على ON.. "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري

أعلنت قناة ON عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبرها خلال الشهر الكريم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/7/2187279

سعادة وبكاء.. مشهد مؤثر بين عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته في حفل زفافها (فيديو)

كشفت البلوجر سارة صبري، عن مقطع فيديو جمعها بجدها الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، من حفل زفافها والذي أقيم يوم السبت الماضي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/7/2187078

"كايروكي" يؤدون العمرة بعد تأجيل حفلهم في السعودية

توجه أعضاء فريق "كايروكي" لأداء مناسك العمرة، بعد تأجيل حفلهم الغنائي في المملكة العربية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/7/2187050

دورته القادمة بباريس.. الأميرة كاترينا تشيد بمهرجان فاتن حمامة السينمائي

أشادت الأميرة كاترينا من العائلة الملكية البريطانية، بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/7/2186741

كيف ردت غادة عادل على سؤال عمرو أديب "مجدي الهواري سأل عليكي؟" (فيديو)

طمأنت الفنانة غادة عادل، جمهورها، على حالتها بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لافتة إلى خروجها من المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/7/2186979

آخرهم حمادة هلال وتامر حسني.. أزمات المطربين بسبب الأغاني عرض مستمر

دائما ما نسمع بين الحين والآخر، بوجود أزمة مثارة بين نجمين بالوسط الغنائي بسبب أغنية، كانت قد عرضت على أحدهما وشارك في تحضيرها إلا أنها تذهب في النهاية لمطرب آخر، وبمجرد طرحها وتحقيقها للنجاح يعود النجم الأول الذي عرضت عليه للحديث عنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/7/2186875

فيديو.. هنادي مهنا ترقص في كواليس "مكتوب عليا"

نشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة الفنانة الشابة هنادي مهنا من كواليس مسلسلهما الرمضاني الجديد "مكتوب عليا".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/7/2187400