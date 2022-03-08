منة فضالي جريئة وميساء مغربي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلا الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

أمير عيد

نشر الفنان أمير عيد، عضو فريق كايروكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الطبيعة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل أقيم بإيطاليا.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بدون مكياج.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الحفلات.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل منزله.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.