"بعودة يا رمضان".. خالد النبوي يروج لمسلسله الجديد "راجعين يا هوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج النجم خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لمسلسله الرمضاني الجديد "راجعين يا هوى"، ونشر البوستر الدعائي للعمل.

وعلق "النبوي" قائلا: "راجعين يا هوى، رمضان 2022، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما، وبعودة يا رمضان".

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام، وآخرون، ويعرض العمل على شاشتي (إم بي سي)، و(سي بي سي)، وعلى منصتي (شاهد) و(واتش إت).

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوستر الدعائي للعمل اليوم الإثنين عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.