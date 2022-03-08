أشرف زكي:الفنانون قرروا عدم الظهور فى برامج بدون أجر وليس قرار النقابة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 12:46 صباحًا

بعد الجدل الحاصل حول قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر، الذي يقضي بمنع الممثلين الظهور في برامج تلفزيونية بدون أجر كشف، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن هذا القرار هو قرار الفنانين وليست النقابة التي أصدرته بشكل رسمى، وما حدث هو اتفاق الفنانين فيما بينهم على ذلك.

وشدد أشرف زكى على أن النقابة لم تصدر قراراً رسمياً لأن هذا الأمر هو من سلطة الفنان نفسه، إلا أن النقابة توصى بعدم ظهور الفنانين في البرامج بدون أجر لحين حل الأزمة مع الضرائب، وأن هذه المشكلة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أى فنان سيذهب إلى برنامج دون حصوله على أجر يتحمل ما يتم خصمه منه قبل الضرائب.

وكان أشرف زكي قد أكد خلال لقاء تلفزيوني، إنه إذا خرج ضيف فى برنامج ولم يتقاض أجراً يدفع للضرائب 10% ولا يعترفون بأننا لم نتقاض أجراً ويقولون: “بتلمعوا نفسكم”، فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي: موسم الضرائب جه وأنا بحترم القانون بس فكرة تقديم إقرار كل شهر أنا بتعب منها طب ما أنا بدفع آخر السنة إيه المشكلة؟

وأضاف زكى، “أن الضريبة على المنتج لكن طالبين مننا كفنانين نحصلها والقانون بيحبسنى أنا”، فيما رد الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب قائلا: “لا نحاسب الفنانين على أى أجور لم يحصلوا عليها وبنشوف المشكلة فين ونحلها”.

واوضح زكى: “باسمى واسم كل الفنانين لم نذهب للبرلمان لتقليل ضريبة القيمة المضافة التى فرضت علينا ولكن لإيجاد طريقة حوار مع الضرائب”، متابعا: “مطلوب مننا نعمل إقرار ضريبى كل شهر، وبعض الفنانين مش بيشتغلوا منذ 3 سنوات وضريبة القيمة المضافة على المستفيد من الخدمة”.

وتابع:” أشكر النواب فى البرلمان التى ألزمت مصلحة الضرائب لعمل بروتوكول مع النقابة، وإحنا تحت أمر الدولة حتى لو تضاعفت قيمة الضريبة المضافة، موضحاً أن البروتوكول مع مصلحة الضرائب لا يلغى القانون وإحنا اللى بنتحبس فى حالة عدم دفع الضرائب”.