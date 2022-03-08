وائل رمضان يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة حول زوجته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أدلى الممثل السوري وائل رمضان، زوج الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بتصريحات أخيرة أثار فيها الجدل. وتحدّث رمضان عن أحد أحدث المسلسلات الذي أطلّت فيه زوجته فواخرجي بدور البطولة الى جانب الممثلة الأردنية صبا مبارك، الممثلة المصرية آيتن عامر والممثلة الكويتية فاطمة الصفي.

وكشف رمضان خلال لقاء تلفزيوني، أنه تابع حلقات المسلسل تزامناً مع عرضه، مشيراً إلى أنه قرأ نص العمل سابقاً، كما دور “رهف” الذي أدته فواخرجي.

وحاول في حديثه أن ينسب نجاح العمل لزوجته فقط، وقال: “سلاف أكيد لما تخلص هاد العمل بتكون أضافت للسيرة الذاتية تبعها شي مهم، وأنا برأيي الشخصي، أنا شفت العمل كله، ما في غير سلاف مع احترامي لكادر العمل، هي شايلة العمل، ولولاها العمل كله للكبّ”.

تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وكانت في السنة الرابعة وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء .