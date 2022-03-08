كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 12:50 صباحاً - بعد أيام قليلة من احتفالها بعقد قرانها، ترددت أنباء عن طـلاق الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز من زوجها المهندس المعماري مصطفى كامل.

مصدر مقرب لدنيا عبدالعزيز نفى كل ما تردد من أنباء حول طــلاقها، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنها تسعد لحفل زفافها بعد العيد.

كما أكد المصدر أنه من الصـعب انفصـال دنيا عبدالعزيز عن زوجها، لوجود علاقة صداقة متينة بينهما تعود إلى 12 عامًا.

دنيا عبدالعزيز تكشف موعد حفل زفافها:

هذا وقد كشفت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز أنها احتفلت مؤخرا بعـقد قرانها، ولم يكن حفل زفافها كما تصور البعض.

دنيا عبدالعزيز أكدت أن انشغالها بتصوير مشاهدها في “مسلسل ملف سري” لم يتح لها فرصة الحصول على إجازة طويلة بعد عــقد قرانها.

حيث قالت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضى ببرنامج “مساء dmc” : “أنا أحدث عروسة في الوسط الفني لكن نزلت التصوير في اليوم الثاني مباشرة. هو كان عــقد قران وإن شاء الله بعد العيد حفلة الزواج”.

دنيا عبدالعزيز تحتفل بعقد قرانها:

احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، بعــقد قرانها على المهندس المعماري مصطفى كامل، في حفل حضره العديد من أصدقائها من الوسط الفني.

واختارت دنيا عبدالعزيز، فستانا باللون العاجي، قصيرًا من تصميم هاني البحيري، جاء مطرزا، ونسقته مع طرحة بيضاء اللون.

نجوم الفن يهنئون دنيا عبدالعزيز بعقد قرانها:

وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على الحضور من بينهم مي نور الشريف ودينـا فؤاد ومها بهنسي ومراد مكرم.

وحرصت الفنانة مي نور الشريـف على تهنئة صديقتها الفنانة دنيا عبدالعزيـز، بعقد قرانها، وكتبت مـي نور الشريف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: “حبيبتي ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك ويهديكوا لبعض ودئما تعرفوا تلاقوا الطريق لبعض

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن طلاق دنيا عبدالعزيز بعد أيام قليلة من زواجها.. ومصدر مقرب يكشف ما حدث! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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