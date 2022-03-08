شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: حياة أحمد زكي مليئة بالتحديات وأتمنى تقديم عمل فني عن حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد جمعة، إن إفيه "كله رايح" لم يكن مكتوبا في سكريبت مسلسل الوصية، وكنت حاسس إن المشهد مش مقفول وعرضت على السيناريست إنى أقول الإفيه ده وقالى نجرب كده وهسيب مسافة علشان لو منجحشي نشيله في المونتاج.

وأضاف خلال حلوله ضيف ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: الحمد لله الجملة بقت تريند، وفي أكتر من اقتراح أننا نستغل شخصية عم ضياء في مشروع قادم يكون هادفا، وحصريا لبرنامج "واحد من الناس" قريبا هنعمل مسلسل كوميدى لعم ضياء.

وأضاف محمد جمعة أن شخصية عم ضياء من أهم الشخصيات الجماهيرية في حياته، وأيضا شخصيته في مسلسل ضد مجهول ومسلسل الاختيار ومسلسل هذا المساء.

وطلب الليثى من جمعه تقمص شخصية في دقيقتين فقام بغناء أغنية للراحل أحمد زكى من فيلم هيستيريا، وقال: إن كلام هذه الأغنية يعبر عنى شخصيا في الحياة، كما أننى قمت بتأليف أغنية وغنائها وأنا في معهد الفنون المسرحية.

وتابع إنه أثناء كورونا طلبت من صديقى محمد مدين نغنى أنا وهو أغنية شيرين "كلام عينيه" علشان نفرح الناس، ولما نزلت على السوشيال ميديا فرحت جدا بردود فعل الناس.

وقال الفنان محمد جمعة إنه يحاول أن يكون فنانا شاملا مثل الفنانين العظام محمد فوزى وعبد الحليم حافظ، وعندنا حاليا تامر حسنى بيقوم بالدور ده لكن عاوزين لسه تانى.

وأضاف أن الفنان أحمد زكي لديه أحداث درامية كثيرة في حياته لم تذكر، ومعاناته وما تعرض له من تنمر بسبب لونه، وحياته مليئة بالدراما، وأنا أشعر أني قريب جدا من شخصية أحمد زكي.

وعقّب الليثى أنني عندما علمت أنه سيتم تقديم حياة احمد زكى في عمل درامي، ورأي الشخصي إنك أقرب ممثل يقدم شخصية أحمد زكى.

وتابع جمعة أنه يحب شخصية الحاج محمود العربى رحمة الله عليه، وقرأت عنه وأعماله، ونزلت بوست نعى ليه عند وفاته، وكنت في ندوة وإحدى الصحفيات قالت لى إنت نزلت نعى للحاج محمود العربى إيه رأيك لو تقدم شخصيته في مسلسل، وقلت ليها إننى معجب جدا بالفكرة وعرضها.