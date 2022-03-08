شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: عشقت التمثيل في الحضانة ومحمد فاضل صاحب فضل علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد جمعة، أنا من مواليد محافظة الفيوم وأصولي ريفية، ووالدي هو أول من تنبأ بموهبته، وأنا في الحضانة كان بيجيب لى جلابية بلدى وفاس وأقوم بتمثيل الشخصية "أنا الفلاح أزرع الأرض".

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، إن المخرج محمد فاضل أعطانى أول فرصة في مسلسل "للعدالة وجوه أخرى" مع الأستاذ يحيى الفخرانى، وأعقبها مسلسل "دواعى أمنية" مع الأستاذ كمال الشناوى، ودى كانت بدايتى.

وعلى جانب آخر أشار الفنان محمد جمعة إلى أن أكثر شيء أحزنه وما زال نادما عليه، هو حادثة حريق مسرح بنى سويف والذي توفى فيه أكثر من 50 صديقا، وظل سنينا طويلة تحت تأثير هذه الصدمة، وقال: كان المفروض أبقى موجود اليوم ده لتكريم أستاذ من أساتذتنا، لكن كرم ربنا أن هذا اليوم كان عندى تصوير.