نباتات منزلية تقلل من تلوث الهواء.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 9:00 مساءً

غالباً ما يُنظر إلى النباتات المنزلية على أنها أنواع من الزينة، ولكن إذا كان منزلك مليئاً بالنباتات المحفوظة بوعاء، فقد تقلل أيضاً من مستويات بعض الملوثات.

وفي دراسة اجرتها “دايلي ميل” وترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” كشف بحث جديد بقيادة جامعة برمنغهام أنّ النباتات المنزلية الشائعة يمكن أن تقلل من مستويات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

في حين أنّ العملية البيولوجية وراء إزالة ثاني أكسيد النيتروجين لا تزال غير واضحة، يأمل الباحثون أن تشجع النتائج الناس على ملء منازلهم أو مكاتبهم بمزيد من النباتات، وفي الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الجمعية الملكية للبستنة (RHS)، اختبر الفريق ثلاث نباتات منزلية شائعة: زنبق السلام (سباثيفيلوم واليسي)، نبات الذرة (دراكاينا فراغرانس) والسرخس أروم (زاميوكولكاس زاميفوليا).

تم وضع كل نبتة في غرفة اختبار تحتوي على مستويات ثاني أكسيد النيتروجين NO2 مماثلة لمكتب يقع بجوار طريق مزدحم، قبل مراقبتها على مدى ساعة.

وكشفت النتائج أنّ جميع النباتات الثلاثة كانت قادرة على إزالة حوالي نصف مستوى NO2 في الغرفة على مدار ساعة، كان هذا بغض النظر عن بيئتها، بما في ذلك الظروف المظلمة والخفيفة، وكذلك الرطوبة أو الجفاف.

وقال الدكتور كريستيان بفرانج، الذي قاد الدراسة: “كانت النباتات التي اخترناها مختلفة تماماً عن بعضها البعض، لكنها أظهرت جميعها قدرات متشابهة بشكل لافت للنظر لإزالة ثاني أكسيد النيتروجين NO2 من الغلاف الجوي.”

وتابع قائلاً: ” هذا يختلف كثيراً عن الطريقة التي تأخذ بها النباتات الداخلية ثاني أكسيد الكربون CO2 في عملنا السابق، والتي تعتمد بشدة على العوامل البيئية مثل الليل أو النهار، أو محتوى الماء في التربة.”

لوضع النتائج في سياقها، حسب الباحثون أنه في مكتب صغير سيئ التهوية مع مستويات عالية من تلوث الهواء، فإنّ خمس نباتات منزلية ستقلل من مستويات NO2 بنسبة 20 في المائة.

وفي الوقت نفسه، وفي مساحة أكبر، سيكون تأثير ثلاث نباتات أصغر، عند حوالي 3.5 بالمائة، لا يزال الباحثون لا يعرفون الآلية الكامنة وراء إزالة ثاني أكسيد النيتروجين NO2.

وأوضح الدكتور بفرانج: “نعتقد أنّ النباتات تستخدم نفس العملية التي تستخدمها لامتصاص ثاني أكسيد الكربونCO2، حيث يتم امتصاص الغاز من خلال الثغور، وهي ثقوب صغيرة، في الأوراق.”

وتابع قائلاً: “لم يكن هناك أي مؤشر، حتى أثناء التجارب الطويلة، على أنّ نباتاتنا أطلقت ثاني أكسيد النيتروجين NO2 مرة أخرى في الغلاف الجوي، لذلك من المحتمل أن تكون هناك عملية بيولوجية تحدث أيضاً تشمل التربة التي ينمو فيها النبات، لكننا لا نعرف حتى الآن كيف يتم ذلك.”

يمكن أن يؤدي تنفس الهواء الذي يحتوي على تركيز عال من NO2 إلى تهيج الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي البشري، ويمكن أن يكون ضاراً بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو.

وأوضحت جمعية Asthma + Lung UK: ” إنّ مستويات عالية من NO2 يمكن أن تهيج وتشعل بطانة الشعب الهوائية الخاصة بك، مما تسبب في اندلاع نوبة الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن وأعراض مثل السعال وصعوبة في التنفس.”

وتابعت: “إنّ الأطفال وكبار السن هم أيضاً أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وقد يتفاعلون أكثر مع مسببات الحساسية (وهي أي مادة تسبب رد فعل تحسسي، مثل حبوب اللقاح).”