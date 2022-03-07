أجرأ لقاء .. (ليه ديمًا يجذبك دور الشخصية المنحطة أخلاقيًا؟).. غادة عبدالرازق كسرت كل قواعد “اللباقة” في ردها على وفاء الكيلاني!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 09:57 مساءً - خلال إستضافتها في لقاء سابق ببرنامج «بدون رقابة» تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، قالت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أنها فخورة بأدوارها الجريئة التي قدمتها في أعمالها السينمائية، حتى لو كانت صادمة.

كما أكدت غادة عبد الـرازق أن تألقها ليس بسبب اختيارها أدوارًا جريئة. حيث قالت: “لا أقبل الدور إلا بعد قراءة ودراسة متأنية للشخصية والموضوع جميعًا، لا على أساس أنه دور فيه تجاوز”.

وخلال اللقاء فوجئت عبد الرازق بسؤال: ليه دايماً تجذبك الشخصيات المنحطة أخلاقيًا في معظم أعمالك؟

صورة من لقاء غادة عبدالرازق مع وفاء الكيلاني في برنامج “بدون رقابة”

وردت غادة قائلة: يمكن أمثل دور طبيب بس فاسد مش ده يبقى انحطاط برضه؟ مضيفة: أنا بمثل الأدوار “الشمال” عشان الممثل لازم يمثل كل الأدوار اللي مطلوبة منه، واللي بيرفضوا القيام بالأدور دي مبيمثلوش وقاعدين في البيت.

وتعرضت الفنانة غادة عبدالرازق على إثر تصريحاتها لهجوم كبير من الجمهور الذي رأى أنها افتقدت للباقة وفشلت في الإجابة على السؤال الصعب ثم عايرت زملاءها الذين يرفضون القيام بمثل هكذا أدوار.

غادة عبد الرازق ما زالت تعادي وفاء الكيلاني؟

هذا وقد صرّحت غادة عبدالـرازق بعد هذا اللقاء الناري الذي عرّضها للكثير من الإنتقادات، عن رفضها الظهور في «برنامج الحكم» الذي كانت تقدمه وفاء الكيلانـي، حيث أوضحت غادة ندماها الشديد عن الظهور مع وفاء الكيلانـي في برنامج «بدون رقابه» حيث تعمدت وفاء بإظهار غادة أنها فنانه بلا قضية وأنها أكثر إثارة وجمالًا من هيفاء وهبي، ولذلك اتهمتها غاده بالوقاحه وقلة الأدب ووصفة برنامجها بالوقائحي.

كما أكدت أنّ وفاء لم تعد صديقتها بعد هذا الحوار. ونفت أن تكون قد حصلت على مقابل مادي كبير مقابل ظهورها في “بدون رقابة” بل حصلت على أجر كباقي الفنانين المشاركين. في الوقت نفسه، عُلم أن فريق عمل برنامج “الحكم” سعى لإجراء مفاوضات مع غادة للظهور مع وفاء لكنها بالغت في أجرها وطلبت وقتها 400 الف جنية، ما دفع القائمين على البرنامج إلى الرفض.

وعندما حاولوا التفاوض معها مجددًا، أكّدت أنّها منشغلة بتصوير مسلسلها “السيدة الأولى”، ما اعتبرة بعضهم معاداة للكيلاني ورفضًا للظهور معها، خصوصًا أنّها كانت قد اعتذرت أيضًا عن الظهور في برنامج الكيلاني السابق “قصر الكلام”.

آخر أعمال غادة عبدالرازق الفنّية

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق، في موسم رمضان 2021 الماضي بمسلسل “لحم غزال” الذي لاقي نجاحًا كبيرًا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

هذا وقد أعلنت الفنانة غادة عبد الـرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» غيابها عن مشاركتها بموسم رمضان 2022 المقبل.

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