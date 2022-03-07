شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة رامى مالك تكشف كيف ساعدها فى اكتساب الثقة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة لوسى بوينتون صديقة النجم العالمي رامي مالك، عن أزمة كبيرة عاشتها منذ طفولتها ساعدها رامى مالك على التخلص منها، منذ أن أرتبطت به وتحديدًا مع كواليس فيلمهما Bohemian Rhapsody الذى نال عنه مالك جائزة الأوسكار لأحسن ممثل.

لوسى أكدت خلال حوار مع أحد المجلات العالمية أن أزمتها كانت تكمن في كونها بدأت التمثيل من الطفولة، مما جعلها تفقد الثقة في نفسها لفترة طويلة، بسبب اجراء المقابلات الصحفية والتليفزيونية قائلة : "كنت اقع في توتر شديد، بمجرد دخولى في مقابلة، الأمر الذى كان يصيبني في توتر شديد، رافقنى دائماً، ووصل لحد الإحساس بالافتقار للثقة بالنفس، حتي كواليس فيلم Bohemian Rhapsody، ومعرفة رامي مالك".



رامي ولوسى

لوسى أضافت: "ساعدني رامي كثيراً، خاصة أن الفيلم نجح، ونجحت فيه على المستوي الشخصي والمهني، بعدما نجحت في الدور التي لعبته، بالإضافة لأني وجدت حب حياتي بالفيلم – في إشارة لرامي-".

من ناحية أخرى انضم رامى مالك، الحائز على جائزة الأوسكار، إلى طاقم عمل المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد، والذى يأتى بعنوان Oppenheimer، ليصبح الفيلم كامل العدد بالكثير من النجوم العالميين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار انضم للمخرج الشهير، برفقه كل من فلورنس بوج وبينى سافدى، والمقرر أن يسرد قصة دراما الحرب العالمية الثانية وتفاصيل الفيزيائى أوبنهايمر المسئول عن القنبلة النووية.