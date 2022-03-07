شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وخالد كمال يقدمون واجب العزاء فى إياد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان محمد ممدوح وخالد كمال ومؤمن نور والكاتب الصحفى حمدى رزق على تقديم واجب العزاء في الفنان الشاب إياد داود الذى أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية.

وشيعت ظهر أمس الأحد جنازة الفنان الشاب إياد داود، الذي تُوفي عن عمر يناهز الـ39 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وحضر عزاء الفنان الراحل عدد كبير من أصدقائه الشباب والأقارب، وانتابتهم حالة من الحزن والبكاء كما حضر شقيقه خالد داوود وعدد كبير من الأهل.

إياد داود تخرج في الجامعة الأمريكية، وهو من مواليد 1983، ودرس التمثيل المسرحي، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم والذي استمر منذ عام 2005 حتى 2012.