شكرا لقرائتكم خبر عن The Batman يحقق أعلى افتتاحية في 2022 والثانية في عصر كورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن الجديد The Batman، بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، إيرادات ضخمة في عصر الوباء، محققا أعلى افتتاحية في سباق الإيرادات لعام 2022، وثاني أكبر افتتاحية في عصر تفشي فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على الإيرادات طوال العامين الماضيين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم The Batman الجديد حقق 134 مليون دولار في الافتتاحية الاولي له، في مسارح أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تعد أعلى من التقديرات التي وضعتها الشركة البالغة 128.5 مليون دولار.

وصُنفت مبيعات التذاكر هذه على أنها أفضل افتتاح لعام 2022، وثاني فيلم من حقبة الوباء يتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع واحدة بعد فيلم Spider-Man: No Way Home.

وحصل فيلم الأكشن والحركة الجديد Batman الذى يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون وزى كرافيتز، على تقييمات مرتفعة بعد أيام قليلة من طرحه في الدور العرض العالمي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تعليقات ضخمة على الفيلم الجديد الذى تربع على قائمة الأكثر تداولاً وتعليقا في عدد من دول العالم تزامناً مع عرضه بها، حيث وصفه الكثيرون بأنه أحد أفضل أفلام السلسلة الشهيرة التي تعرض منذ عقود طويلة بشخصيات مختلفة.