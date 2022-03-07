شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "جزيرة غمام" فى العين السخنة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت أسرة مسلسل "جزيرة غمام" إلى العين السخنة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويستمر التصوير لمدة أيام ويعود بعدها فريق العمل إلى القاهرة لاستكمال التصوير فى الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامى، والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، وتدور الأحداث حول جريمة قتل تحدث بين الأشقاء، داخل صعيد مصر في عشرينيات القرن الماضي، حول عائلة شافع.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

مسلسل "جزيرة غمام"، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.

وتشهد دراما رمضان المقبل تواجد مسلسل "جزيرة غمام" وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ليحفظ هذا العام ماء وجه الدراما الصعيدية هذا العام، فى ظل عدم وجود هذه النوعية من الأعمال فى دراما هذا العام، مقارنة بموسم دراما رمضان من كل عام والذى يشهد تواجد عمل أو عملين ينتميان للدراما الصعيدية.