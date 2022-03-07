فنان مصري شهير : ” أنا متزوج عرفي .. والعرفي مش خطأ “

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 08:43 مساءً - أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر ندوة بعنوان ” السيكودراما في السينما المصرية ” والتي شهدت حضور الفنان ” محيي إسماعيل ” .

وخلال الندوة كشف محيي إسماعيل عن زواجه عرفيا من سيدة تعرف عليها مؤخرا مشيرا إلى أن الزواج العرفي ليس خطأ .

فقال : ” العرفي مش خطأ فقد يكون لظروف صعبة في حياتي مقدرش أجمع بين حاجتين لأن الفن نمرة 1 .. وهو جواز عرفي شرعي بدليل إن فيه شهود ” .

وبسؤاله عن دور المرأة في حياته أجاب : ” وأنا بصنع نفسي وجاي القاهرة لوحدي ولمدة فترة طويلة جدا أنا اللي بأسس نفسي وباخد الصدمات ” .

وتابع محيي إسماعيل : ” وأنا في شبابي كنت لما اتعرف على بنت وأقول لها بعد إذنك عندي استديو، تقولي هو الاستديو أهم مني .. قولت لأ لما أكبر ويبقى عندي 50 سنة أتجوز ست وتكون أرملة وقريبتي وتكون فلاحة وطيبة زي أمي ” .

وأضاف الفنان المصري : ” وأنا صغير الشقة من حق الزوجة ادي واحد ولو اتجوزت واحدة واتطلقنا الواد هيضيع ادي اتنين .. المحاكم هتشتغل وجيبي فاضي والموهبة ضاعت علشان بنت صغيرة في 60 داهية .. الفن ميضيعش الفن نمرة 1 ” .