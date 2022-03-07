شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص تجمع أكرم حسنى وهنادى مهنا من كواليس مسلسل "مكتوب عليا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم أكرم حسني، لقطات من كواليس تصوير مسلسل المقبل "مكتوب عليا"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث نشر مقطع فيديو منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله في وصلة رقص مع الفنانة هنادي مهنا، وكتب "لما بنطلب وقت من الاخراج عشان نراجع المشهد".



اكرم حسني وهنادى مهنا فى الكواليس



كواليس المسلسل

ويقدم أكرم العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.