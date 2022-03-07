شكرا لقرائتكم خبر عن من ريان رينولدز وزوجته لـ ميلا كونيس.. هؤلاء قدموا التبرعات للاجئي أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم هوليود على جمع التبرعات لصالح اللاجئين الأوكرانيين طوال الأيام الماضية، حيث لم يقتصر الأمر على التنديد بما يحدث فقط من آثار الحروب وتأثيرها على المجتمعات، وإنما وصل الأمر لجمع التبرعات من قبل أكثر من نجم مثلما يظهرفى السطور التالية.

دومًا ما يحرص الثنائى ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلى على الاهتمام بالتبرعات الخيرية ودعم المجتمعات طوال الوقت، وهو الأمر الذى تكرر مؤخرًا وفقًا لتقرير نشره عدد من المواقع الأجنبية ممن أكدوا أن الثنائى أظهرا كرمهما مرة أخرى بتبرع لصالح المجتمع الأوكراني بمبلغ وصل إلى مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

رينولدز وزوجته الممثلة المولودة فى اوكرانيا ميلا كونيس وحملة الـ 30 مليون دولار الممثلة المولودة فى اوكرانيا ميلا كونيس وحملة الـ 30 مليون دولار

تعهدت الممثلة العالمية ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر بالتبرع بما يصل إلى 3 ملايين دولار من التبرعات للمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية "فورية" للاجئين الأوكرانيين، وذلك بعدما أطلق الزوجان صفحة بعنوان GoFundMe يوم الخميس الماضى بهدف جمع 30 مليون دولار من أجل منظمتين نشطتين على الأرض تقدمان مساعدة فورية لمن هم في أمس الحاجة إليها، وبدءًا بالتبرع بأنفسها من خلال 3 ملايين دولار.

تبرعات ريان رينولدز وزوجته



كونيس وحسب التقرير ولدت فى اوكرانيا