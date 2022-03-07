شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "أنا هنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد جمال على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أنا هنا" من كلمات نور الدين محمد، وألحان اسلام على، وتوزيع موسيقى طارق توكل، وهى أغنية رومانسية عاطفية، يقدم من خلالها جمال حالة حب رقيقة مليئة بمشاعر الأمان والاستقرار والاهتمام، والتواصل، والارتباط، بالطرف الآخر.

والأغنية تقول كلماتها:

وأنا هنا وهو هنا بننسى كل اللى هنا

بشوف بعينى عينيه وبس .. واسرح واتوه واحلم واحس

اجمل حاجات واناديه بهمس

وهو ميشوفش الا انا

انا وحبيبى فى ليالينا متونسين ومكفينا .. وجودنا فى حياة بعضينا

ومش شاغلنا الا هوانا

انا وحبيبى اللى جماله .. بيغطى عالكون ده بحاله

كل الغنا اللى اتغناله

مش حقه ابدا بامانه

زى القمر واحلى شويه .. يضحك يزيد نوره عليا

ويا عين ياليل لما يغنى .. تخرج آهات اعجاب منى

وياروحى لما بيسألنى

بتحبنى ويضحك ليا

يذكر أن المطرب أحمد جمال طرح من قبل مجموعة من أغنيات الألبوم منها "وجع كام يوم" كلمات جمال الخولى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، و"انت عجبانى" كلمات أحمد سرور وألحان أحمد العتبانى وتوزيع محمد شفيق و"وقت مش مناسب" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام.