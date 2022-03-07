شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل: نحاول حل معوقات تواجه تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة: "عشان عاوز تسهيلات التصوير الأجنبى فى مصر محتاج تصريح رقابة وأسعار وتراخيص ودخول المعدات انت عندك مشكلة مرتبطة بالتراخيص ومشكلة الأسعار دول المشكلتين ودلوقتى التراخيص من كام شهر اتعمل فى مكان واحد بيأخد تصريح من مدينة الأنتاج الإعلامى".

وأضاف خالد عبد الجليل، خلال ندوة إعادة اكتشاف مصر والتصوير الأجنبى وآفاقه ومشاكله، المقامة حاليا ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية : يوجد نظام في المركز القومي للسينما مايسمى بنظام المعوقات، وهذا النظام يعني أن اي فيلم يصور في مصر تدخل معداته وكاميراته واجهزته تدخل مصر بضمان المركز القومي للسينما ، وبذلك جزء من المشكلة له حل بالفعل".

وأردف فى حديثه: "وتم نقل ما يسمى بالشباك الواحد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من 5 شهور وكل ما يتعلق بالتصوير الأجنبي في مصر يكون من خلال لجنة موجوده في مدينة الإنتاج الإعلامي تنهي كل تلك الإجراءات دون اي معوقات ونحتاج إلى مراجعة المبالغ الخاصة بأماكن التصوير ووضع تسهيلات أكثر و قائمة لتسعير معلنة و معقولة وإجراءات التصريح تكون معلنه لان لازم تصاريح من 7 أماكن".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.