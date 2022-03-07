شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى مدينة الإنتاج الإعلامى مع "دايما عامر".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم مصطفى شعبان مشاهده فى مسلسل "دايمًا عامر" اليوم الإثنين فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويستمر التصوير يوم واحد وينتقل بعدها إلى ديكور المدرسة، ليستكمل المشاهد الداخلية المتبقية من أحداث المسلسل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد أسوان الأيام الماضية، وتدور أحداث العمل داخل مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلولاً لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة،عمرو عبد الجليل ،ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.