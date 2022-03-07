بدء عزاء إياد داود والفنان خالد كمال أول الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان إياد داود، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله المستشفى.

ويستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية الآن شقيقه الكاتب خالد داود، وعدد من أهل وأقارب الفنان الراحل، وحضر العزاء الفنان خالد كمال.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك"

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي