قائمة مسلسلات رمضان 2022 على ON.. "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت قناة ON عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبرها خلال الشهر الكريم.

ونشرت ON عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بوسترات مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبرها، مصحوبة بتعليق: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON".

وجاءت قائمة مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة ON كالتالي:

- أحلام سعيدة - يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف (حصري).

- الكبير أوي ج 6 - أحمد مكي (حصري).

- دايما عامر - مصطفى شعبان.

- يوتيرن - ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخي وكريم قاسم وعبير صبري.

وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم مسلسلات رمضان 2022، بنحو 14 عملًا دراميًا.