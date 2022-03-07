نادين نسيب نجيم نجمة الصف الأول دون منازع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

استطاعت نادين نسيب نجيم خلال ١٥ سنة أن تثبت أنها ممثلة من طراز رفيع بسبب اجتهادها ومثابرتها على تقديم أعمال درامية مميزة جعلتها نجمة عربية وليس لبنانية فقط..

بدأت نادين حياة النجومية عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وفازت باللقب عام ٢٠٠٤، ثم دخلت عالم الشهرة وقدمت برنامجين تلفزيونيين لهما علاقة بالجمال والموضة، بعد ذلك عرض عليها المنتج اللبناني مروان حداد القيام ببطولة مسلسل بعنوان ” خطوة حب” نالت عنه جائزة من مهرجان الموركس دور وبعدها كرت السبحة وقدمت العديد من الأعمال الدرامية ومنها ” أجيال” و” عشق النساء”.

وكان تعاملها الأول مع صادق الصباح صاحب شركة “صباح أخوان” في عام ٢٠١٤، وقدمت معه مجموعة من المسلسلات الناجحة التي ساهمت في انتشارها عربياً مثل ” لو” “سمرا” ” نص يوم” “تشيللو” وصولاً إلى ” الهيبة” بجزئه الأول و ” طريق” و” خمسة ونص” و” عشرين عشرين” الذي حقق نجاحاً منقطع النظير وأخيراً ” صالون زهرة”.

نادين نسيب نجيم

ومنذ ذلك الحين أصبحت الفتاة المدللة في شركة الصباح وبات إسمها يرتبط بالنجاح والمحطات التلفزيونية تطلبها بالإسم لتكون بطلة الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان.

إنما وللمرة الأول تغيب نادين نجيم عن خارطة أعمال رمضان هذا العام بسبب إنشغالها بإنشاء مشروع خاص بها له علاقة بجمال النساء، إنما وبالاتفاق مع المنتج صادق صباح قررت تقديم جزء ثان من مسلسل ” صالون زهرة” في الخريف المقبل كما أنه يتم التحضير لمسلسل يجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي خاص برمضان ٢٠٢٣.

وأمام كل هذه النجاحات أصبحت نادين نسيب نجيم الممثلة اللبنانية الأبرز دون منازع