سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تلقى فريق باريس سان جيرمان ومديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضربة موجعة، اليوم الإثنين، بتعرض نجم الفريق كيليان مبابي لإصابة خلال التدريبات، قبل مواجهة ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في معقله “سانتياجو برنابيو”، لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد البي أس جي.

وتعرض مبابي لضربة خلال التدريبات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه خرج من المران ومن المقرر أن يخضع لعدة فحوصات طبية.

وبحسب إذاعة “RMC” الفرنسية، فإن موقف مبابي بات محل شك من اللحاق بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وحال تأكد غياب مبابي عن اللقاء، سيكون أسوأ خبر للفرنسيين، حيث اعتمد الفريق طوال الموسم على موهبة مبابي، والذي غاب بسبب الإيقاف عن مباراة الفريق الأخيرة ضد نيس بالدوري المحلي وخسر الفريق بهدف دون رد.

يُذكر أن مبابي كان صاحب هدف الانتصار القاتل، في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد.